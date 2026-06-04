Así 'Trabaja' Pinky, el Perro Viral que Modela para Vender Accesorios para Mascotas

'Pinky', el perro viral de CDMX, modela accesorios para mascotas y conquista corazones; conoce cómo trabaja junto a su dueño

Pinky, perritoPinky, el perrito que modela sus objetos para venderlos. Foto: N+

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