Así 'Trabaja' Pinky, el Perro Viral que Modela para Vender Accesorios para Mascotas

En las calles de la Ciudad de México (CDMX), 'Pinky', el perro viral que modela para vender accesorios de mascotas causa sensación entre comerciantes y clientes, en N+ te compartimos cómo trabaja junto a su dueño.

El pequeño perrito de raza Chihuahua, de color negro con patitas beige, pasa los días en su puesto de objetos para mascotas, tiene habilidad para exhibir productos y convivir con el público.

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'Pinky' modela en los accesorios de mascotas para vender, como pare de su estrategia en conjunto con su dueño, David de Jesús, quien mostró todo lo que puede hacer su mascota.

David de Jesús contó a N+ Foro que 'Pinky' es muy sociable y que luego de mostrar sus objetos de venta, espera cariño o un beso.

Pinky participa de forma activa en la venta de camas, ropa y diversos artículos para animales de compañía. Su capacidad para seguir instrucciones y mostrar productos convierte su jornada en un auténtico espectáculo para quienes visitan su puesto.

¿Quién es Pinky, el perro que se volvió viral?

Pinky es conocido por recorrer con entusiasmo el puesto donde trabaja junto a su propietario. Entre las habilidades que posee están subir rápidamente a las camas para mascotas, posar con diferentes accesorios y obedecer instrucciones que ayudan a mostrar productos a los posibles compradores.

Más allá de sus habilidades para modelar, el propietario asegura que el comportamiento de Pinky está basado en la convivencia.

Según explicó, el perro disfruta la interacción con las personas porque sabe que recibirá aplausos, abrazos y muestras de afecto después de realizar alguna actividad o demostrar uno de sus trucos.

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