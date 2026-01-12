Jóvenes Disparan Contra Casa y Provocan Accidente al Intentar Huir en Coahuila

Durante la madrugada del pasado sábado, se registró una intensa movilización policiaca tras el reporte al número 911 de emergencia sobre disparos de armas de fuego en la colonia Lázaro Cárdenas en Piedras Negras.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, así como de la Fiscalía Estatal y otras corporaciones policiacas lograron la detención de tres personas identificadas como José "N" de 28 años, Carlos Albertos "N" de 19 años y un menor de edad, identificado como Francisco Javier "N" de 17 años, uno de ellos de origen norteamericano.

Luego de las investigaciones, se sabe que las personas, dispararon a un domicilio en ocho ocasiones, posteriormente asaltaron a un taxista y al huir, protagonizaron un accidente vial.

Detienen a Tres Jóvenes tras Balacera y Asalto en Piedras Negras.

Finalmente fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para que continúe con las investigaciones correspondientes, mientras que el menor, fue puesto ante la autoridad competente. Cabe señalar, que al momento de su detención, se les aseguró un arma de fuego.

Dos personas resultan lesionadas por arma de fuego en La Laguna

Durante las celebraciones de año nuevo en la Comarca Lagunera, dos personas, resultaron lesionadas a causa de disparos al aire. Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del 1 enero en distintos puntos de la región.

Una de las víctimas, es una mujer de 43 años, llamada Chintia, quien recibió un impacto en una de sus extremidades inferiores. Fue atendida en una clínica particular de Torreón, donde recibió atención médica.

El segundo afectado es un joven de 16 años de nombre Elias, quien sufrió una herida en el pecho. El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital General de Gómez Palacio para ser atendido por el personal de salud.

