Niña Intenta Escapar por la Azotea de una Casa Hogar en Torreón

Una niña de seis años subió a la azotea de una casa hogar localizada en la colonia Sol de Oriente de Torreón, su presencia generó un reporte que movilizó a corporaciones de seguridad hasta el punto.

Fueron elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, quienes atendieron el reporte logrando asegurar a la menor de seis años que actualmente se encuentra bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Según los reportes, la menor subió la azotea del albergue luego de presentar una crisis emocional, manifestando su intención de escapar de la casa hogar ante la presencia de varias personas.

La unidad especializada de atención a menores en riesgo de la corporación, brincó los primeros auxilios psicológicos, logrando tranquilizar a la menor y estabilizarla emocionalmente.

Rescatan a menores extraviados en cerro de Torreón

Cinco menores de edad fueron localizados con vida luego de permanecer extraviados durante varias horas en un cerro de la colonia Buenos Aires, al poniente de Torreón, el 29 de julio de 2025. El reporte fue realizado por familiares, quienes solicitaron apoyo al número de emergencias tras perder contacto con los menores.

Las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar a los niños después de varias horas de recorrido por la zona. Tras ser localizados, los menores fueron entregados a sus familiares sin que presentaran lesiones de consideración.

