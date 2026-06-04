Muere Operador tras Volcadura de Tractocamión en el Libramiento Norponiente en Querétaro

Un operador de tractocamión perdió la vida luego de que la unidad que conducía volcó sobre el Libramiento Norponiente, a la altura de El Nabo.

Fatal Volcadura en El Nabo Deja un Transportista Sin VidaFoto: N+

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Un operador fallece tras ser expulsado de su tractocamión en una volcadura en Querétaro. Protección Civil atiende la emergencia y advierte sobre riesgos en la vía.

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