Muere Operador tras Volcadura de Tractocamión en el Libramiento Norponiente en Querétaro

Un operador perdió la vida luego de que el tractocamión que conducía volcó sobre el Libramiento Norponiente, a la altura de El Nabo, en dirección a Celaya.

Un tractocamión volcó sobre el Libramiento Norponiente, a la altura de la comunidad de El Nabo, en dirección hacia Celaya, accidente que dejó como saldo la muerte del operador de la unidad.

¿Cómo perdió la vida el conductor durante el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, durante la volcadura el conductor salió proyectado fuera de la cabina, sufriendo lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Tras el reporte al número de emergencias, personal de Protección Civil y otras corporaciones acudieron al sitio para brindar atención y resguardar la zona. Asimismo, realizaron labores de contención de líquidos derramados para evitar riesgos adicionales a los automovilistas.

La vialidad registró afectaciones mientras se llevaban a cabo las maniobras de atención del accidente y las diligencias correspondientes por parte de las autoridades competentes.

Las autoridades exhortaron a los conductores a circular con precaución, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal operativo al transitar por este tramo carretero.