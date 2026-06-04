¿Mañana Viernes Es Día Festivo? Esto se Celebra el 5 de Junio 2026

Si te preguntas sobre si mañana es festivo, te compartimos lo que dice la Ley Federal del Trabajo y el calendario de la SEP sobre este 5 de junio de 2026

Día del Medio Ambiente.Este viernes, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Foto: Cuartoscuro

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