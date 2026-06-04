¿Mañana Viernes Es Día Festivo? Esto se Celebra el 5 de Junio 2026

Ante las dudas de estudiantes, padres de familia y trabajadores sobre si mañana, viernes 5 de junio de 2026, será día festivo, en N+ te compartimos qué se celebra.

La confusión surgió debido a que semanas atrás se planteó la posibilidad de modificar el calendario escolar 2026 para concluir el ciclo escolar 2025-2026 antes de lo previsto por las altas temperaturas registradas en diversas entidades y por la organización del Mundial 2026.

Sin embargo, las autoridades federales revirtieron esos cambios y mantuvieron el calendario original, debido a que hubo críticas y debates sobre el término adelantado de las clases para preescolar, primaria y secundaria.

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¿Qué se celebra el 5 de junio?

De acuerdo con el Gobierno federal, cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1972 con el objetivo de promover acciones en favor de la protección de los ecosistemas y generar conciencia sobre los principales desafíos ambientales del planeta.

También, se conmemora el aniversario de la colocación de la primera piedra en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que sucedió en 1950 cuando Luis Garrido Díaz fue rector y se puso en el que en ese entonces era el Instituto de Ciencias, que en la actualidad es la Torre 2 de Humanidades.

Por su parte, el 5 de junio de 1978 fue inaugurada la Escuela Nacional Preparatoria Número 2, Erasmos Castellanos Quinto.

Toma en cuenta que ninguna de las fechas anteriores es considerada en la LFT como día de descanso oficial ni tampoco es festivo dentro del calendario escolar de la SEP, por ello, sí habrá clases este viernes para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, además los trabajadores tienen una jornada normal.

Cabe destacar que aunque inicialmente se había planteado que esa fecha marcara el cierre anticipado del ciclo escolar, la propuesta fue descartada y las actividades académicas continúan conforme al calendario oficial.

A pesar de que la SEP confirmó la continuidad de las clases, algunas escuelas de educación básica continúan afectadas por el paro de labores y las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Entre las entidades donde se reportan planteles con suspensión de actividades se encuentran:

Oaxaca.

Chiapas.

Michoacán.

Guerrero.

Veracruz.

Ciudad de México.

Zacatecas.

Yucatán.

Baja California.

Baja California Sur.

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