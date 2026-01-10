Muere Mujer al Volcar su Camioneta en Libramiento República en Piedras Negras

La noche de este viernes 10 de enero, en Piedras Negras, una mujer que conducía una camioneta murió de forma instantánea luego de volcar su camioneta y salir proyectada, lo que le provocó severas lesiones en la cabeza.

De acuerdo con testigos, el vehículo circulaba sobre el libramiento República, a la altura de la zona de grúas en el sector Villa de Fuente, donde la conductora perdió el control, presuntamente tras impactar contra montículos de tierra de una obra sanitaria en proceso, lo que ocasionó el fatal accidente.

Según informó Ari Antonio Hernández, director de Bomberos y Protección Civil en Piedras Negras, la camioneta dio varias volteretas y terminó completamente destrozada, mientras que el cuerpo de la mujer, de entre 35 y 40 años de edad, salió disparado.

Socorristas, policías y bomberos, junto con elementos de la Fiscalía del Estado, realizaron las labores para la identificación de la víctima, quien aparentemente viajaba sola. La zona fue cerrada a la circulación mientras se efectuaban los trabajos periciales y se retiraba la camioneta siniestrada.

