Localizan Restos Óseos Dentro de Campo en La Laguna

La señora Silvia Ortíz, integrante de Grupo Vida, informó que recibieron dos llamadas de manera anónima en donde denunciaron un predio ubicado en Matamoros, Coahuila, en el cuál podrían encontrar posibles restos humanos.

Este campo es propiedad privada de un habitante de este municipio, el cual ha sido accesible para que los integrantes de Grupo Vida pudieran realizar jornada de búsqueda en el lugar.

Cabe resaltar que los integrantes fueron acompañados por un arqueólogo, un perito en crimen y elementos de la Agencia de Investigación. En el lugar fueron recabadas 8 piezas por lo que la señora Silvia señala que se investigará a profundidad en el cuadrante.

Asimismo, detallo que tienen la información de que en este lugar mataban animales, por lo que los restos se tendrán que analizar para confirmar si se tratan o no de restos humanos. Esta es la primera de búsqueda realizada en este 2026 por el Grupo Vida.

Encuentran fosa clandestina en La Laguna

El pasado 20 de noviembre del 2025, autoridades informaron sobre el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos en la Comarca Lagunera, localizada por un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.

Noticia relacionada: Colectivo Encuentra Fosa Clandestina con Restos Humanos en La Laguna

Tras el descubrimiento, la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas inició las investigaciones y los trabajos de identificación de los restos, en coordinación con el grupo civil que realizó el hallazgo.

Colectivo Localiza Fosa Clandestina con Restos Humanos en La Laguna.

Historias recomendadas: