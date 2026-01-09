Encuentra a su Primo Muerto al Interior de una Casa de Saltillo

Mediante el número de emergencias se reportó el hallazgo de una persona sin vida en la colonia Zona Centro, sobre las calles Jesús Nuncio, esquina con Santa María, en la ciudad de Saltillo.

En el lugar fue localizado el cuerpo de un masculino de aproximadamente de 48 años quien fue identificado como Antonio de Jesús "N", el cuál se informó que vivía solo en el domicilio.

Hallan a Hombre Sin Vida en la Colonia Zona Centro en Saltillo.

De acuerdo con un familiar del occiso, el hallazgo fue realizado por su primo quien, al acudir al inmueble, se percató del fallecimiento, desconociéndose el tiempo exacto en que ocurrió el deceso.

El cuerpo presentaba avanzado estado de descomposición, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. Elementos de seguridad acordonaron el área y el cuerpo quedó a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la muerte.

Encuentran a hombre muerto en predio baldío de Piedras Negras

Autoridades de la Fiscalía realizaron las investigaciones tras el hallazgo de restos humanos ocurrido el pasado 1 de enero de 2026 en un predio baldío de la colonia 24 de Agosto, en el municipio de Piedras Negras.

Durante las diligencias, se localizó una identificación a nombre de Roberto Guzmán Quiroz, de 65 años, con domicilio en el mismo sector. Se informó que los restos se encontraban en estado de descomposición y no presentaban huellas visibles de violencia.

