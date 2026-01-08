Extrabajador de Supermercado Habría Intentado Matar a Mujer Antes de Prenderse Fuego en Torreón

La tarde del 4 de enero de 2026, un hombre de aproximadamente 50 años, identificado como Francisco “N”, se prendió fuego a las afueras de un supermercado ubicado sobre la avenida Hidalgo, en Torreón, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

De acuerdo con testigos, el sujeto llegó al lugar en aparente estado de ebriedad y, tras permanecer algunos minutos en el exterior del establecimiento, se roció con thinner y se prendió fuego. Personal de la tienda logró sofocar las llamas con extintores mientras arribaban paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron de emergencia a la Clínica del IMSS.

Hombre habría atacado a mujer de la tercera edad

Francisco "N", el hombre que atacó brutalmente a una adulto mayor de 80 años en la colonia Nogales y luego se prendió fuego en un supermercado de Torreón, se encuentra bajo resguardo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

El agresor, quien había trabajado como persona de confianza para la víctima, la estranguló y la hirió gravemente en el cuello con un desarmador el pasado domingo 4 de enero, para luego huir con una pantalla. La mujer de la tercera edad, fue sometida a una intervención quirúrgica tras el ataque.

Francisco "N" se encuentra internado en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con quemaduras de primer y segundo grado, y su estado de salud es grave. La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) informó que se le investiga por el delito de robo y lesiones calificadas.

