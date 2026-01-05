Exempleado de Supermercado Regresa y se Prende Fuego Afuera de Tienda en Torreón

La tarde del 4 de enero del 2026, un hombre de aproximadamente 50 años, identificado como Francisco "N", se prendió fuego a sí mismo a las afueras de un supermercado ubicado en la Avenida Hidalgo y Calle Leandro Valle, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

Según testigos, Francisco "N" llegó al establecimiento en estado alcohólico y manifestó intenciones de atentar contra su integridad. Minutos después, sin previo aviso, se roció thinner y se prendió fuego, siendo rápidamente auxiliado por personal de la tienda, quienes lograron sofocar las llamas utilizando extintores.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron a Francisco "N" a la Clínica del IMSS, donde fue ingresado con quemaduras de primer y segundo grado.

También acudieron elementos de la Coordinación Regional Laguna de Protección Civil del Estado, Protección Civil Municipal, Bomberos y Policía Municipal, quienes acordonaron el área y atendieron la emergencia para evitar mayores riesgos.

La subgerente de la tienda, Caty "N", informó que Francisco "N" era trabajador del establecimiento; sin embargo, señaló que no se había presentado a laborar durante las últimas tres semanas.

Hombre se intenta prender fuego después de rociarse thinner en Torreón

En otro hecho ocurrido la noche del 4 de enero del 2026, un hombre amenazó a su esposa con prenderse fuego luego de rociarse de thinner, al interior de su domicilio ubicado en la Avenida Cápula, en la Colonia Valle Oriente.

De acuerdo con la esposa del hombre, identificado como Samuel "N", este se roció thinner y amenazó con prenderse fuego, situación que la llevó a solicitar apoyo de las autoridades ante el temor de que atentara contra su vida.

La mujer explicó que el incidente derivó de problemas maritales y que su esposo buscaba llamar la atención, ya que actualmente se encuentran en proceso de separación.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio y localizaron a Samuel "N" en una habitación, donde fue asegurado de manera preventiva para evitar que se hiciera daño.

No se reportaron lesiones físicas; sin embargo, el hombre fue trasladado para recibir atención psicológica y apoyo emocional por parte de las autoridades correspondientes.

