Automovilista Impacta a Agente de Tránsito en Periférico de Torreón

Un agente de la corporación de tránsito de Torreón, resultó lesionado durante la mañana de este miércoles 7 de enero al ser impactado por un vehículo en el periférico Raúl López Sánchez, a la altura del puente Villa Florida.

El oficial se encuentra recibiendo atención médica y esta fuera de peligro. De acuerdo con el informe de las autoridades, el accidente ocurrió a las 8:30 horas, cuando la conductora del vehículo, una mujer, envistió la parte trasera de la motocicleta del tránsito, en los carriles de circulación de Gómez Palacio a Torreón.

La presunta responsable argumentó que el sol le tapó la visibilidad del agente vial, quien fue lanzado por varios metros debido a la fuerza del impacto. La corporación de tránsito hizo un llamado a los automovilistas a conducir con precaución y respetar las señaléticas y límites de velocidad permitidos para evitar accidentes.

Motociclista atropella a menor y huye en Torreón

Un menor de edad resultó lesionado tras un accidente vial ocurrido la noche del 5 de enero en la colonia Siglo de Torreón, luego de ser atropellado por un motociclista mientras circulaba en bicicleta por el sector.

El niño fue trasladado a un hospital para su valoración médica, mientras que el presunto responsable se dio a la fuga tras el impacto. Autoridades de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

