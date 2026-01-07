Investigan Feminicidio en Saltillo: Madre es Presuntamente Asesinada por su Hijo

Este miércoles 7 de enero, una mujer de la tercera edad de 68 años fue presuntamente asesinada por su propio hijo en una casa de la calle Pedro Gentil de la colonia Conquistadores en Saltillo.

La mujer fue encontrada sin vida, con señales de violencia y golpes en el cuerpo. Se informó que el presunto asesino, es su hijo de 48 años quien se encontraba en una de las habitaciones de la casa y que aparentemente se encontraba bajo el influjo de estupefacientes.

Fiscal General del Estado revela detalles sobre el caso

Al lugar arribaron elementos de la Policía de Saltillo, quienes aseguraron al presunto agresor. Federico Fernández, fiscal general del estado de Coahuila, dio más detalles sobre el caso.

El fiscal mencionó que la persona detenida se trata de su hijo y señaló que, por protocolo, el caso será investigado como feminicidio, para posteriormente integrar los elementos a la carpeta de investigación y a partir de ahí, se pueda clasificar hacia otra figura delictiva.

De igual forma, informó que el agresor se encontraba presuntamente bajo los influjos de sustancias tóxicas al momento de los hechos y que, hasta el momento, se ha descartado el uso de algún arma.

Madre es golpeada por su hijo en Torreón

Una mujer de 87 años resultó lesionada tras ser agredida por su hijo al interior de una casa ubicada en el bulevar Águila Nacional en la colonia Centro de Torreón. La víctima presentaba diversas lesiones visibles en el cuerpo, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

El reporte fue atendido por elementos de Seguridad Pública y paramédicos, quienes brindaron auxilio a la adulta mayor y la trasladaron a un hospital para su valoración médica. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y dieron inicio a las indagatorias correspondientes para esclarecer la situación y salvaguardar a la afectada.

