Atropellan a Menor que Paseaba en su Bicicleta en Torreón

Un accidente de tránsito se registró la noche del pasado 5 de enero en la intersección de la calle Antonio de Juambelz y calle D en la colonia Siglo de Torreón cuando un motociclista arrolló a un menor de edad que se paseaba en una bicicleta.

El menor, identificado como Keibi Ismael "N" de 11 años, resultó policontundido y fue trasladado a la Cruz Roja para recibir atención médica especializada. El motociclista, cuyo nombre no se proporcionó, huyó del lugar después del incidente, entrando a una casa.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, acudieron al lugar para atender el accidente mientras que agentes de peritos se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.

Muere hombre tras ser arrollado en Gómez Palacio

Un adulto mayor perdió la vida luego de permanecer hospitalizado tras haber sido atropellado en calles de la colonia Centro de Gómez Palacio. El deceso se registró el sábado 3 de enero en el Hospital General, a consecuencia de las lesiones que presentó tras el accidente vial.

El hombre fue embestido por una motocicleta mientras transitaba por la vía pública, lo que le provocó heridas de gravedad. A pesar de haber recibido atención médica, no logró sobrevivir. El conductor del vehículo involucrado fue presentado ante las autoridades ministeriales para el deslinde de responsabilidades.

