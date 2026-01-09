Hombre Ataca a su Familiar con un Hacha Durante Riña en Torreón

Un hombre de 59 años fue detenido esta madrugada tras presuntamente atacar a un familiar con un hacha en la espalda durante una riña registrada en la colonia Villa Jacarandas en Torreón. El agresor fue identificado como Jaime "N", quien fue capturado después de que la víctima lo señalara directamente como el responsable de la agresión.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Azulejos, donde los oficiales acudieron después de recibir el reporte de una persona violenta. Al llegar, la víctima solicitó la detención inmediata de su pariente y mostró las heridas que le causó con el arma.

Noticia relacionada: Hombre es Detenido por Atacar a su Familiar con un Hacha en Colonia Jacarandas de Torreón

Las autoridades aseguraron un hacha el cuál presuntamente fue utilizada en el ataque. El detenido fue trasladado ante el Ministerio Público para enfrentar los cargos por violencia familiar y se determinará su situación legal.

Joven es asesinado por su primo durante riña en Acuña

Un joven de 22 años fue asesinado durante las primeras horas del 1 de enero de 2026 en la colonia Ampliación Santa Rosa, en Ciudad Acuña, presuntamente tras una riña ocurrida en la vía pública.

Hombre es Asesinado Durante Riña en Colonia Ampliación Santa Rosa en Acuña.

Elementos de seguridad acudieron al lugar y localizaron a un hombre sin vida, por lo que acordonaron el área e iniciaron las investigaciones correspondientes. No se informó sobre personas detenidas en relación con los hechos.

Historias recomendadas: