Denuncian Presunto Zoológico Clandestino en La Laguna

La defensora animalista Laguna, Argentina Carrillo, denunció la existencia de un zoológico clandestino en el ejido Finisterre, municipio de Francisco I. Madero, donde presuntamente se mantienen animales exóticos y de otras especies en cautiverio.

De acuerdo con Carrillo, las autoridades ya están al tanto de la situación y han confirmado la veracidad de la denuncia, sin embargo, expresó su preocupación por la falta de acciones por parte de las instancias competentes.

La defensora señaló que tener animales es una gran responsabilidad, especialmente cuando se trata de especies exóticas, y advirtió sobre los riesgos que implica su manejo inadecuado.

En las fotografías que me hicieron llegar hay un mono araña consumiendo un refresco

Asimismo, indicó que cuenta con evidencia de que en el lugar hay un dromedario, diferentes tipos de aves, águilas, monos araña e incluso un jaguar. Finalmente, Argentina Carrillo pidió a las autoridades actuar de inmediato para evitar el maltrato y sufrimiento de los animales que se encuentran en este zoológico clandestino.

Denuncian Presunto Zoológico Clandestino con Animales Exóticos en Ejido Francisco I Madero.

Localizan gato montés en casa de San Pedro, Coahuila

Un gato montés fue localizado al interior de una vivienda en la colonia San Isidro, en el municipio de San Pedro, luego de que vecinos realizaron un reporte al número de emergencias 911.

Noticia relacionada: Encuentran Gato Montés al Interior de una Casa en La Laguna

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y lograron capturar al animal sin que presentara lesiones. Posteriormente, personal de Rescate de Fauna A.C. se hizo cargo del gato montés para su valoración médica y su posterior liberación en su hábitat natural.

Historias recomendadas: