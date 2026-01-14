Muere Hombre en Estacionamiento de Tienda de Conveniencia en Torreón

La mañana de este miércoles, un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en la intersección de las calles Cuitláhuac y de las Palmas en Torreón.

Aproximadamente a las 5:30 horas, los oficiales de la policía fueron alertados sobre un hombre en aparente estado de ebriedad en el lugar, al llegar, lo encontraron recostado sobre la acera y al verificar el estado del hombre, se percatan de que no presentaba signos vitales, por lo que de inmediato se solicita el apoyo de Cruz Roja, cuyos paramédicos confirman el fallecimiento.

Hallan a Adulto Mayor Sin Vida en Estacionamiento de Tienda de Conveniencia en Torreón.

El encargo de la tienda de conveniencia, declaró que le había pedido al hombre que se retirara del lugar alrededor de las 3:00 horas, pero este se negó, la Fiscalía General del Estado (FGE) se hizo cargo de los trámites legales correspondientes.

Muere menor tras choque de motocicletas en estacionamiento en Saltillo

Un menor de edad perdió la vida y otra persona resultó lesionada luego de un accidente vial registrado la noche del 24 de diciembre al interior de una plaza comercial ubicada en Saltillo, donde una motocicleta se impactó contra una camioneta que circulaba por el estacionamiento.

Noticia relacionada: Muere Menor al Chocar en Estacionamiento de Plaza Comercial en Saltillo

Paramédicos acudieron al lugar para atender a los heridos y trasladarlos a un hospital; sin embargo, horas más tarde se confirmó el fallecimiento de uno de los jóvenes a consecuencia de las lesiones, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Historias recomendadas: