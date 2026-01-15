Durante la noche del domingo 11 de enero, un bebé de un año y 10 meses murió en las instalaciones de la Cruz Roja de Saltillo, luego de haber sido ingresado alrededor de las 18:30 horas al área de shock trauma.

De acuerdo con sus familiares, el menor se atragantó con una hamburguesa mientras se encontraba en su domicilio, ubicado en la colonia Hidalgo. Tras el incidente, el bebé cayó al suelo y no reaccionó, por lo que fue trasladado de inmediato a la Cruz Roja para recibir atención médica.

Muere Bebé Después de Comer una Hamburguesa en Saltillo.

El menor, identificado como Francisco Leonardo “N”, recibió reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 25 minutos, además de intubación endotraqueal, sin embargo, no respondió a las maniobras médicas y finalmente fue declarado sin signos vitales.

Muere bebé por presunta desnutrición en Piedras Negras

Autoridades de la Fiscalía investigaron el fallecimiento de un bebé de 11 meses ocurrido en la ciudad de Piedras Negras, luego de que el menor ingresara al Hospital General de Zona número 11 del IMSS con un estado de salud delicado.

Noticia relacionada: Muere Bebé de 11 Meses en Piedras Negras; Presuntamente Tenía Cuadro Severo de Desnutrición

Se informó que el menor presentaba un cuadro severo de desnutrición y otras complicaciones médicas que habrían provocado su muerte horas después de su ingreso. Personal de la Fiscalía y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia inició las indagatorias para determinar si existió alguna omisión de cuidados.

Historias recomendadas: