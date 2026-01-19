Vecinos Encuentran Lagarto en Colonia Fovissste La Rosita en Torreón

Vecinos de la colonia Fovissste La Rosita en Torreón, reportaron a la Dirección de Protección Civil, el hallazgo de un pequeño lagarto en el edificio MT, ubicado sobre el andador papagayo y la calzada Saltillo 400.

Noticia relacionada: Rescatan Lagarto en Colonia Fovissste La Rosita en Torreón

Se trataba de un reptil que cabía en la mano de los bomberos que hicieron el rescate de este animal y lo trasladaron al departamento de flora y fauna en la ciudad de Torreón.

Elementos de Bomberos, comentan que el reptil, esta saludable. Se cree que el lagarto pudo haber escapado de algún domicilio del sector y se estará a la espera de que el posible propietario lo reclame.

Bomberos rescatan a perrito que cayó a una alcantarilla en Lerdo

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Lerdo rescataron a un perrito que cayó al interior de una alcantarilla en la colonia José Revueltas, luego de que vecinos reportaron al animal atrapado en un registro de drenaje.

Protección Civil y Bomberos Rescatan a Perro que Cayó a una Alcantarilla en Lerdo.

El canino fue extraído por el personal de rescate sin presentar lesiones de gravedad y posteriormente se dio aviso al organismo para asegurar la zona y reinstalar la tapa del registro.

Historias recomendadas: