Vecinos Encuentran Lagarto en Colonia Fovissste La Rosita en Torreón
Bomberos rescataron a un pequeño lagarto en la colonia Fovissste La Rosita en Torreón.
Vecinos de la colonia Fovissste La Rosita en Torreón, reportaron a la Dirección de Protección Civil, el hallazgo de un pequeño lagarto en el edificio MT, ubicado sobre el andador papagayo y la calzada Saltillo 400.
Se trataba de un reptil que cabía en la mano de los bomberos que hicieron el rescate de este animal y lo trasladaron al departamento de flora y fauna en la ciudad de Torreón.
Elementos de Bomberos, comentan que el reptil, esta saludable. Se cree que el lagarto pudo haber escapado de algún domicilio del sector y se estará a la espera de que el posible propietario lo reclame.
Bomberos rescatan a perrito que cayó a una alcantarilla en Lerdo
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Lerdo rescataron a un perrito que cayó al interior de una alcantarilla en la colonia José Revueltas, luego de que vecinos reportaron al animal atrapado en un registro de drenaje.
El canino fue extraído por el personal de rescate sin presentar lesiones de gravedad y posteriormente se dio aviso al organismo para asegurar la zona y reinstalar la tapa del registro.
