"Con Groenlandia, No Hemos Amenazado a Nadie”: Macron Externa Apoyo a Dinamarca en Davos

Este martes, 20 de enero de 2026, el presidente francés Emmanuel Macron, afirmó el Foro Económico Mundial de Davos que los países europeos solo se han limitado a defender a un aliado, Dinamarca, frente a las ansias del presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, de anexionarse Groenlandia.

Durante su discurso el Foro de Davos, Emmanuel Macron aseguró que "con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie".

Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca.

Macron critica aranceles de Trump: "Son Inaceptables"

El mandatario francés también dijo a Trump que los aranceles con los que ha amenazado a los países que se oponen a su ambición son "inaceptables, sobre todo si se usan (por parte de Washington) para sacar una ventaja territorial".

"No debemos tener dudas" en usar el mecanismo anticoerción europeo: Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este martes a sus socios de la Unión Europea a no dudar en aplicar el mecanismo anticoerción cuando "no somos respetados y no se respetan las reglas del juego".

"No debemos dudar tener dudas en usarlo", dijo Macron en su discurso en el Foro de Davos al referirse al mecanismo anticoerción, conocido como "bazuca comercial", del que la UE se dotó a finales de 2023 y aún no ha sido estrenado.

Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego

Con información de N+ y EFE.

