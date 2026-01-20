Trump Publica Imágenes Hechas Con IA Sobre sus Conquistas de Groenlandia, Venezuela y Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un par de imágenes realistas manipuladas con inteligencia artificial (IA) en que se muestra a Estados Unidos como conquistador y dominador de Groenlandia, Venezuela y Canadá.

Las fotografías fueron compartidas este martes 20 de enero en su red social Truth Social, como una señal de las intenciones que ha reiterado sobre esas tres naciones y a donde ha encauzado diversos recursos, incluidas la presión económica y la intervención militar.

La primera fotografía alude a una reunión que mantuvo con dirigentes europeos y a la que incorporó una imagen generada con IA de un mapa de América en el que Venezuela, Groenlandia y Canadá aparecen como territorios estadounidenses.

La fotografía real se tomó el pasado mes de agosto en la Oficina Oval de la Casa Blanca, donde Trump se reunió con los principales líderes de la Unión Europea (UE), además de con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Stamer.

Junto a ellos, en torno a la mesa del Despacho Oval, están la presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von der Leyen, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, el líder finlandés, Alexander Stubb, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

En el centro de la imagen, entre Trump y los dirigentes europeos, se ha generado una fotografía con el mapa del continente americano, en el que la bandera estadounidense se extiende sobre los territorios de Canadá, Groenlandia y Venezuela.

La publicación de la imagen parece una muestra más de los objetivos que Donald Trump se ha fijado en materia de política exterior desde que inició este mandato.

Trump ha considerado en varias ocasiones Canadá como un territorio más de Estados Unidos y antes de asumir hace un año planteó otras imágenes para simular que ese país era el estado 51.

El pasado 3 de enero, militares estadounidenses capturaron al líder Venezolano, Nicolás Maduro, acusándolo de ser un narcoterrorista y se pretende juzgarlo en Nueva York tras imponer un gobierno títere en el país sudamericano liderado por la exvicepresidenta chavista del país, Delcy Rodríguez.

Clava la bandera en Groenlandia

En una segunda imagen, Trump aparece colocando la bandera estadounidense en el territorio de Groenlandia.

En el gráfico, el presidente aparece acompañado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, con un cartel cerca que dice "GROENLANDIA - TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS EST. 2026".

Previamente, Trump señaló en Truth Social que había mantenido una conversación telefónica con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia.

"Como he expresado a todo el mundo, de manera muy clara, Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás, ¡en eso todos estamos de acuerdo!", escribió.

En las últimas semanas, el mandatario estadounidense ha lanzado varias amenazas sobre Groenlandia, una isla ártica de soberanía danesa, que quiere anexionarse, incluso con el uso de la fuerza si fuera necesario, lo que ha abierto una grave crisis dentro de la OTAN, a la que pertenecen ambos países.

La imagen con la bandera se difundió horas antes de que Trump acuda al Foro de Davos, en Suiza, en el que podría mantener contactos con alguno de los líderes que vayan al evento y ya ha confirmado un encuentro con Mark Rutte, con el que abordará la cuestión groenlandesa.

Filtra mensajes de Macron y Rutte

En su misma plataforma, Trump filtró la captura de un mensaje atribuido a Rutte en el que este último le dice estar comprometido a encontrar "una solución" y le asegura que utilizará también sus distintos compromisos mediáticos para ensalzar su labor en Ucrania o Gaza.

Menos comprensivo parece el presidente francés, Emmanuel Macron. "No entiendo qué estás haciendo en Groenlandia", le comenta en un mensaje privado filtrado también por Trump en su red y del que el Elíseo ha confirmado su veracidad.

En ese intercambio Macron le propone celebrar el jueves en París una cumbre del G7, a la que podría invitar a Rusia, cuando están a punto de cumplirse cuatro años de su guerra en Ucrania, así como a ucranianos y daneses.

Ese eventual encuentro llegaría precedido de un nuevo foco de tensión entre ambos mandatarios: Trump acaba de amenazar con aranceles del 200% al vino y al champán francés si Macron mantiene su rechazo a formar parte de su Junta de la Paz para Gaza.

El líder estadounidense cargó hoy también contra el Reino Unido, calificando de "GRAN ESTUPIDEZ" que el Gobierno británico haya acordado entregar la soberanía de las islas Chagos a Mauricio, algo que en su opinión refuerza la necesidad de que Washington se haga con Groenlandia.

