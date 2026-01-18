OTAN y Líderes Europeos se Unen Para Defender la Soberanía de Groenlandia

Este domingo 18 de enero de 2026, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, convocó a líderes de la OTAN y mandatarios europeos para reafirmar la defensa de la soberanía de Groenlandia y el Reino de Dinamarca.

Von der Leyen sostuvo conversaciones con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Olaf Scholz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Video: Soldados Europeos Realizan Ejercicios en Groenlandia ante Ambiciones de Trump.

La presidenta de la Comisión Europea expresó mediante su cuenta en la red social X:

Juntos nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de defender la soberanía de Groenlandia y el Reino de Dinamarca

En el mismo mensaje, Von der Leyen señaló:

Siempre protegeremos nuestros intereses estratégicos económicos y de seguridad

La funcionaria europea indicó que enfrentarán estos desafíos a la solidaridad europea con firmeza y determinación.

Mandatarios europeos han insistido en que solo Dinamarca y Groenlandia deben decidir sobre asuntos relacionados con el territorio. Dinamarca anunció esta semana que aumentaba su presencia militar en Groenlandia en cooperación con aliados.

Trump impuso aranceles del 10% a países europeos

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el sábado, 17 de enero de 2026, que impondrá aranceles a varios países europeos si no respaldan un acuerdo para la compra "completa y total" de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump sostuvo que la isla es clave para la seguridad global ante el interés de China y Rusia, y afirmó que solo Estados Unidos puede garantizar su protección.

Video: Trump Insiste en Control de Groenlandia y Anuncia Aranceles a Países Europeos.

Trump detalló que, a partir del 1 de febrero de 2026, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enfrentarán un arancel del 10% sobre todos los bienes que envíen a Estados Unidos, porcentaje que subiría al 25% el 1 de junio de 2026.

El presidente estadounidense señaló que los aranceles se mantendrán vigentes hasta que se alcance un acuerdo sobre Groenlandia y que Washington está dispuesto a negociar con los países involucrados.

A principios de esta semana, los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron en Washington con el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. El encuentro no resolvió las profundas diferencias, pero produjo un acuerdo para establecer un grupo de trabajo, sobre cuyo propósito Dinamarca y la Casa Blanca luego ofrecieron opiniones públicas marcadamente divergentes.

