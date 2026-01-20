Van 41 Muertos por Descarrilamiento de Trenes en España; Siguen 39 Personas Hospitalizadas
El número de víctimas mortales en el accidente de dos trenes en Andamuz, al sur de España, se elevó a 41; al menos 39 personas siguen hospitalizadas
El número de víctimas mortales en el accidente de dos trenes el domingo en el sur de España se eleva ya a 41, indicaron a EFE fuentes de la investigación.
Continúan 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos