Trump Amenaza Con Poner Aranceles del 200% al Vino y Champán de Francia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a última hora del lunes 19 de enero que impondrá un arancel del 200% al vino y champán franceses.

Respondiendo a un periodista sobre la negativa del presidente francés, Emmanuel Macron, de sumarse a la iniciativa propuesta por Trump del "Junta de la Paz" para reconstruir Gaza, el líder estadounidense declaró:

Pondré un arancel del 200 por cien sobre sus vinos y champanes, y se unirá, pero tampoco tiene que unirse

Según informaron medios de comunicación, citando a fuentes anónimas cercanas a Macron, Francia tiene la intención de rechazar la invitación de Trump, ya que el estatuto del consejo parece ir más allá de su papel de supervisar la reconstrucción del territorio de Gaza devastado por la guerra.

Acusan "chantaje" del presidente

La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, denunció el recurso al "chantaje" por parte del presidente Trump, luego del amago tarifario contra las clásicas bebidas derivadas de la uva, para así doblegar su posición.

"Es una declaración hostil hacia Francia" y "una amenaza que busca que los europeos se dobleguen", señaló Genevard este martes 20 de enero en declaraciones al canal TF1 en reacción a las palabras del presidente estadounidense.

Para la titular de Agricultura es "doblemente chocante" por "la dimensión de la amenaza", ya que plantea aranceles del 200% que afectarían de forma muy seria a unas producciones que dependen en gran medida de la exportación y también "es chocante porque es brutal".

"Es para doblegar, es en cierta medida una herramienta de chantaje", añadió antes de insistir en el carácter "extravagante" de la declaración de Trump cuando "los estadounidenses tienen también interés en acceder a un mercado de 500 millones de amigos", en alusión al mercado europeo.

La ministra francesa quiso, en cualquier caso, mostrarse prudente sobre la reacción y estimó que "no se puede dejar ir a una escalada así".

En opinión de Francia, la "Junta de Paz" cuestiona principios del multilateralismo y de la estructura de funcionamiento de la ONU.

Unas palabras que llegan en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y los europeos a cuenta de Groenlandia, que también han dado lugar a amenazas del presidente estadounidense de aranceles.

