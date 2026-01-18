Trump Afirma que Ha Llegado el Momento de "Alejar la Amenaza Rusa" de Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ha llegado el momento de "alejar la amenaza rusa" de Groenlandia, pues acusó que Dinamarca no ha podido concretar ese distanciamiento en las últimas dos décadas.

El mandatario dijo que los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) llevan 20 años pidiéndole al reino del norte europeo que la isla más grande del mundo se distancie de la intervención del Kremlin, pero lamentó que la petición no haya prosperado.

"La OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca que 'tiene que alejar la amenaza rusa de Groenlandia'. Lamentablemente, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto", aseguró Trump la noche de este 18 de enero en su plataforma de Truth Social.

"¡Ha llegado el momento, y se hará!", advirtió, sin especificar cómo logrará ese alejamiento.

La publicación fue compartida como una reiteración para la adquisición estadounidense de Groenlandia, el mismo día en que la Unión Europea manifestó su rechazo a las amenazas arancelarias que Trump prometió a las naciones de la OTAN que se opongan a esa anexión.

ASJ