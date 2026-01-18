Reportan Avión Militar Hércules C-130 en Aeropuerto de Toluca: Gobierno de México da Explicación

Este domingo 18 de enero de 2026, el Gabinete de Seguridad de México emitió un comunicado respecto a imágenes que circularon en redes sociales sobre la presencia de un avión militar en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, la dependencia gubernamental proporcionó información sobre el reporte de la aeronave Hércules C-130 en las instalaciones aeroportuarias ubicadas en el Estado de México.

Aclaración oficial sobre operación militar

La dependencia de seguridad explicó que la presencia del avión militar obedece a operaciones planificadas y autorizadas por las autoridades competentes del país.

Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación

Protocolos de colaboración bilateral

El organismo gubernamental detalló que este tipo de operaciones se realizan siguiendo los lineamientos establecidos y mediante coordinación con otros países.

"Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral", indicó la dependencia en su mensaje.

Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación.



Estas operaciones se… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 19, 2026

El comunicado fue difundido después de que diversos usuarios en plataformas digitales compartieran fotografías y videos de la aeronave militar en el aeropuerto mexiquense, generando especulación sobre los motivos de su presencia en territorio nacional.

Las autoridades mexicanas no proporcionaron detalles adicionales sobre la duración de las actividades de capacitación ni sobre qué países participan en los acuerdos de colaboración bilateral mencionados en relación con la presencia del avión militar en Toluca.

Historias recomendadas:

CT