Presidente de Guatemala Decreta Estado de Sitio en Todo el País: ¿Qué Significa?

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció la implementación de un estado de sitio en todo el territorio nacional, una medida extraordinaria que entrará en vigor de manera inmediata y tendrá una duración de 30 días.

La decisión fue comunicada en un mensaje del mandatario guatemalteco, quien detalló los alcances y objetivos de esta acción gubernamental de carácter excepcional.

Objetivo y alcance de la medida

El estado de sitio busca garantizar la protección y seguridad de la población guatemalteca. La medida permite al gobierno movilizar todos los recursos del Estado para enfrentar la situación de seguridad en el país.

Por eso he decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permise utilizar toda la fuerza del Estado

Información en desarrollo...