Este miércoles, 21 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, llegó al Foro de Davos donde habló ante varios líderes mundiales.

Durante su discurso en el Foro Económico, Trump aseguró que "Europa no avanza en la dirección correcta".

Trump dijo que Europa debe "corregir su dirección" y advirtió que si Estados Unidos cae, Europa caerá con ellos, y que si, por el contrario, los norteamericanos avanzan los europeos los seguirán, en un esfuerzo de vincular los intereses comunes a ambos lados del Atlántico pese a las tensiones a propósito de Groenlandia.

El mandatario criticó la "sabiduría convencional" que ha dominado Estados Unidos y Europa que ha llevado a un aumento del gastos público y "inmigración masiva sin control y infinidad de importaciones extranjeras".

"Amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no está avanzando en la dirección correcta", insistió el mandatario, que recordó sus raíces europeas frente a la élite trasatlántica congregada en Davos.

Trump criticó políticas de energías renovables, el bajo gastó de defensa en la OTAN y dijo que la única manera de conseguir cosas es esa alianza es usar "excesiva fuerza", pero aseguró que "no lo voy a hacer".

Dijo que “el mundo encara a un riesgo mucho mayor que nunca debido a los misiles y armas”.

La expectación por escuchar a Trump en esta pequeña ciudad suiza es tal que el acceso al auditorio principal del Centro de Congresos de Davos, en el que pronuncia su discurso, está completamente abarrotado de gente, así como la escalera principal que conecta esa zona con la planta de entrada.

Trump defiende interés de EUA en Groenlandia por seguridad global

Donald Trump reiteró que Estados Unidos necesita el territorio de Groenlandia por seguridad nacional y que es parte de Norteamérica.

Lo importante es que cuando lo devolvimos no era lo mismo que es ahora. Se habla de los minerales, tanta tierra rara, lo hemos procesado nosotros…Para llegar a esta tierra rara hay que pasar por centenares de hielo, por eso lo necesitamos, por seguridad nacional, esta isla es parte de Norteamérica, de la frontera norte de América, es nuestro territorio, es interés de seguridad nacional.

Aseguró que por eso los presidentes de Estados Unidos han intento comprar Groenlandia y que solo su país puede proteger, por lo que busca una negociación inmediata.

Solo Estados Unidos pueden proteger este trozo de hielo tan gigante y desarrollo para que sea bueno para Europa y para nosotros, por eso busco una negociación inmediata y una adquisición inmediata de Groenlandia para Estados Unidos; como lo hemos hecho con otros territorios y no hay nada de malo en esto.

En otro tema, aseguró que su país tiene una frontera "segura e impenetrable" y que le han dado vuelta a la economía de la administración de Joe Biden.

Estados Unidos es el motor económico del planeta, y cuando Estados Unidos prospera, el mundo entero prospera.

Se prevé que Trump presentará oficialmente en Davos la denominada la "Junta de la Paz", un nuevo organismo liderado por él mismo para resolver conflictos como el que afecta a Gaza.



Está previsto que su intervención se centre en asuntos económicos internos, como el coste de la vida o el acceso a la vivienda, ante las críticas de parte de su electorado por haber priorizado durante su primer año la agenda internacional, con conflictos como los de Gaza o Ucrania.



No obstante, sus declaraciones de estos últimos días sobre sus pretensiones de anexionarse la isla de Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, será también uno de los principales temas que sobrevolarán la participación de Trump en este foro.

Cabe recordar que Trump llegó con retraso al Foro de Davos, en Suiza, después de que el avión en el que viajaba, el Air Force One, sufriera una avería y se viera obligado a volver a tierra.

Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, se trató de un "problema eléctrico menor" que obligó al Air Force One a dar la vuelta y regresar a Maryland algo menos de una hora después del despegue el martes por la noche, cuando se dirigía a Davos.

El presidente estadounidense partió de nuevo hacia Suiza en un nuevo avión aproximadamente una hora después, informaron medios locales.

