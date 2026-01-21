Trump Anuncia Futuro Acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN y se Olvida de Amenaza de Aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy, 21 de enero de 2026, un futuro acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

En el Foro Económico Mundial de Davos 2026, Trump se reunió con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, con quien estableció “el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica”, detalló el mandatario estadounidense.

De concretarse el acuerdo, la solución “será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”, afirmó Donald Trump.

Trump se olvida de amenaza de aranceles contra países de Europa

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump mencionó que “con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero” de 2026, para varios países de la Unión Europea, como había amenazado, si Europa no cooperaba con su plan sobre Groenlandia.

“Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia”, subrayó el mandatario estadounidense.

Trump agregó que proporcionará más información sobre el caso, a medida que avancen las conversaciones y negociaciones, que serán encabezadas por J. D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos; Marco Rubio, secretario de Estado; y Steve Witkoff, enviado especial.

Con información de N+.

RMT