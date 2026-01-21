México, Atento a lo que Pasa, Dice Sheinbaum sobre Interés de Trump de Anexar Groenlandia a EUA
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró la mayor defensa de México es el pueblo
Este miércoles, 21 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que México está atento a lo que está pasando, luego de que su homólogo de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, manifestó en el Foro Económico Mundial de Davos su interés de anexar Groenlandia a su país, pero sin usar la fuerza.
"La mayor defensa es el pueblo": Sheinbaum
Durante la conferencia mañanera de hoy, 21 de enero de 2026, la presidenta Sheinbaum aseguró que la mayor defensa de México "es el pueblo”, luego de que fue cuestionada sobre una posible acción de la Unión Europea por las amenazas de Trump por el tema de Groenlandia.
El gobierno siempre está informando a la gente, frente a cualquier circunstancia, y la mayor defensa que tenemos es nuestro pueblo y evidentemente, un gobierno que está atento a lo que está pasando, y que tiene distintas alternativas y estar informando en caso de que veamos, si es que así lo vemos, una condición de vulnerabilidad o difícil.
Dijo que el pueblo de México ha vivido muchas calamidades y siempre sale adelante "y que sepan que nosotros estamos trabajando en ello".
