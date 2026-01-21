Nuevo Traslado de Reos a Estados Unidos no se Habló con Trump, Afirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el nuevo traslado de reos a Estados Unidos es un tema que no se habló con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la última llamada que sostuvieron ambos líderes el 12 de enero de 2026.

En la conferencia mañanera de hoy, 21 de enero de 2026, la mandataria dijo que el traslado de los presos fue una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Información en desarrollo...

