¿Quiénes son los Reos que Trasladó México a EUA? Esta es la Lista de los Operadores Criminales

Este martes, 20 de enero de 2026, el Gabinete de Seguridad de México trasladó a Estados Unidos a 37 personas privadas de la libertad que se encontraban en distintos centros penitenciarios del país.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que todas las personas trasladadas eran requeridas por las autoridades estadounidenses por sus vínculos con organizaciones criminales y por representar un riesgo para la seguridad pública.

Operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación

Entre los trasladados destacan seis personas vinculadas al CJNG. El más relevante es Armando Gómez Núñez, de 46 años, conocido como "Delta 1" o "MacGyver", quien era líder de la célula Los Deltas. Fue enviado a Washington D. C. donde enfrentará cargos por tráfico de drogas.

También fueron trasladados Luis Alonso Navarro Quezada, alias "Pez", desde el CERESO de Nayarit, y Gustavo Alfonso Castro Medina, de 28 años, quien operaba desde Chihuahua. Ambos enfrentan cargos por tráfico de armas y drogas.

María del Rosario Navarro Sánchez, de 39 años, conocida como "La Señora" o "La Chayo", era la única mujer en el grupo. Desde el penal de Tonalá, Jalisco, fue trasladada a Texas donde enfrentará múltiples cargos que incluyen tráfico de armas, personas, distribución de narcóticos y apoyo material para el terrorismo.

Luis Carlos Dávalos López, de 28 años, y José Luis Sánchez Valencia, alias "Chalama", completan el grupo de operadores del CJNG enviados a territorio estadounidense.

Líderes del Cártel del Noreste

Ricardo González Sauceda, de 27 años, identificado como "Comandante Ricky" o "Mando R", era líder regional del Cártel del Noreste con operaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Desde el penal de Durango fue trasladado a San Antonio, Texas. Autoridades de Homeland Security lo buscaban por homicidio, terrorismo, privación de la libertad y delitos relacionados con armas de fuego.

Heriberto Hernández Rodríguez, alias "Negrolo", de 28 años, también del CDN, fue enviado a Texas desde el penal Altiplano. Enfrenta cargos por tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

Operadores de Los Beltrán Leyva

Cuatro personas vinculadas a esta organización fueron trasladadas. Pedro Inzunza Noriega, de 63 años, conocido como "El Señor de la Silla", es padre de quien fue segundo al mando del cártel. Desde el Altiplano fue enviado a California para enfrentar cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias "Payo Zurita", de 45 años, operaba la logística del cártel y colaboraba con líderes de alto perfil. También fue trasladado desde el Altiplano.

Jair Francisco Patrón Tobías, de 31 años, conocido como "H4" o "Crixus", fue enviado a Nueva York desde el Reclusorio Sur de la CDMX. José Gerardo Álvarez Vásquez, alias "El Indio", de 60 años, completó el grupo trasladado a Nueva York.

Células del Cártel del Pacífico

Ocho personas vinculadas a diferentes células del Cártel del Pacífico fueron entregadas. Daniel Alfredo Blanco Joo, de 39 años, alias "El Cubano", fue capturado apenas el 14 de enero pasado en una operación conjunta de la FGR e Interpol. De acuerdo con el Gabiente de seguridad, también figura como operador logístico del Nuevo Cártel de Juárez encargado del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas.

Hernán Geovani Ojeda Elenes, conocido como "Inge", de 47 años, operaba para la facción de Los Chapitos desde el Altiplano. Fue enviado a Washington D. C.

Roberto González Hernández, alias "04", de 30 años, trabajaba para Los Cabrera y fue trasladado desde Chihuahua a Texas. Fidel Félix Ochoa, de 53 años, identificado como "Don Fido", operaba para Los Mayos y fue enviado a Florida.

Miembros de Los Zetas

Dos operadores de esta organización fueron incluidos en el traslado. Juan Pedro Saldívar Farías, de 42 años, conocido como "Z-27" o "El Orejón", estaba recluido en Tepic, Nayarit. Enfrenta cargos por tráfico de armas y drogas.

Daniel Manera Macías, alias "Danny", de 42 años, fue trasladado desde el CEFERESO Noroeste a Texas para enfrentar cargos por narcotráfico.

Cártel del Golfo

Ricardo Cortez Mateos, de 41 años, conocido como "Billetón", operaba para el CDG desde el Reclusorio Sur de la CDMX. Fue enviado a Texas para enfrentar cargos por tráfico de drogas.

Otros casos destacados

Entre los trasladados sin organización criminal especificada se encuentra un grupo de 18 personas requeridas por diversas jurisdicciones estadounidenses.

Destaca el caso de Yahir Alejandro Lujan Rojo, de 22 años, quien es el más joven del grupo. También Abraham Macías Mendoza, alias "Don Abraham", Francisco Arredondo Colmenero, conocido como "Pancho", y Rodrigo Pérez Mezquite, alias "Don Rodrigo", todos requeridos por tráfico de personas hacia Arizona.

Carlos Alberto Guerrero Mercado, de 47 años, identificado como "El Químico", y José Torres Espinosa, alias "Big Joe", de 59 años, fueron enviados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

