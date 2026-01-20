Gabinete de Seguridad Reporta Captura de Dos Fugitivos Estadounidenses en Sinaloa
Joshua Jacob “N” y Raymond Eugene “N” fueron detenidos en Mazatlán, gracias a labores de inteligencia e intercambio de información con autoridades de Estados Unidos
El Gabinete de Seguridad de México reportó la detención de dos fugitivos de nacionalidad estadounidense en Mazatlán, Sinaloa.
En un mensaje publicado en redes sociales hoy, 20 de enero de 2026, detalló que se trata de Joshua Jacob “N” y Raymond Eugene “N”.
Indicó que los sujetos eran requeridos por autoridades de Montana por los delitos de "conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de una metralleta en un crimen violento vinculado con drogas y violación a la libertad condicional".
Cooperación internacional
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la detención fue efectuada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración.
Detalló que se trata de una aprehensión resultado de labores de inteligencia y del intercambio de información con el Servicio de Marshals de Estados Unidos.
Lo anterior, dijo, “consolida la cooperación internacional y contribuye la seguridad de nuestras naciones”.
Captura reciente
Apenas el pasado 16 de enero, las autoridades mexicanas reportaron la detención de Otmane Khalladi, otro fugitivo buscado en Estados Unidos por fraude electrónico y blanqueo de capitales.
Dicha captura se llevó a cabo en Playa del Carmen, Quintana Roo, derivado del intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
De acuerdo con la SSPC, luego de ingresar a México, Otmane Khalladi utilizó una identidad falsa para evadir a las autoridades, pero fue localizado mediante labores de inteligencia e investigación.
