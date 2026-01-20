Detienen en Tamaulipas a ‘Nacho Vega’, Operador Financiero del Cártel del Golfo
‘Nacho Vega’ es también presunto jefe de las células Escorpiones y Ciclones, vinculadas con varios delitos y tráfico de drogas hacia Estados Unidos
Autoridades federales detuvieron, en un operativo conjunto ejecutado en Tamaulipas, a Jorge Ignacio ‘N’, alias Nacho Vega, uno de los líderes y operador financiero del Cártel del Golfo, y jefe de las células conocidas como Escorpiones y Ciclones, informó hoy, 20 de enero de 2026, el Gabinete de Seguridad.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las células delictivas identificadas como Escorpiones y Ciclones, lideradas por Nacho Vega, están vinculadas con delitos como secuestro, extorsión, homicidio y ataques a las autoridades, así como tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.
Además, Nacho Vega cuenta con una orden de arresto en el Distrito Sur de Texas por conspiración, distribución, contrabando de droga y por operar una empresa criminal.
Durante la detención del presunto operador financiero del Cártel del Golfo, las autoridades federales aseguraron dos armas largas, cartuchos y cargadores.
El Gabinete de Seguridad destacó que el arresto de Nacho vega “representa un golpe significativo a la estructura operativa y financiera de este grupo delictivo y fortalece la seguridad en la región”.
Derivado de trabajos de investigación, en Tamaulipas, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y @FGRMexico detuvieron a José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”, uno de los líderes y operador financiero del Cártel del Golfo, jefe de las células Escorpiones y Ciclones,… pic.twitter.com/uNyjmOQV7U— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 20, 2026
Noticia relacionada: México Entrega a Estados Unidos a Otro Grupo de 37 Reos; Esto Sabemos
Información en desarrollo…
