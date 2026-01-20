México Entrega a Estados Unidos a Otro Grupo de 37 Reos; Esto Sabemos

Este martes, 20 de enero de 2026, el Gabinete de Seguridad de México trasladó a Estados Unidos a 37 personas vinculadas a organizaciones criminales, confirmando la tercera operación de este tipo en la actual administración.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Harfuch García, informó que los trasladados son operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

Video: Trasladan a 37 Reos del Penal Altiplano a Estados Unidos.

Detalles del operativo

Las 37 personas fueron transportadas a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas. Los destinos confirmados incluyen las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

El funcionario federal explicó que la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. La solicitud provino del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Piden que no haya pena de muerte

"A solicitud de @TheJusticeDept, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte", señaló García Harfuch en su comunicado.

El titular de seguridad precisó que la operación se realizó mediante instrumentos de cooperación internacional entre ambos países, manteniendo el respeto a los procedimientos legales establecidos.

Con este traslado, el número total de personas de alto impacto criminal enviadas a Estados Unidos durante la presente administración asciende a 92.

Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país

Las autoridades no proporcionaron información sobre la identidad específica de las personas trasladadas ni los delitos particulares que enfrentan en territorio estadounidense.

Historias recomendadas:

CT