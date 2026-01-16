Capturan en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, Fugitivo Buscado en EUA 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó la detención de Otmane Khalladi, fugitivo buscado en Estados Unidos por fraude electrónico y blanqueo de capitales.

En un mensaje en redes sociales publicado hoy, 16 de enero de 2026, el funcionario indicó que la captura se llevó a cabo en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Noticia relacionada: Desmantelan 'Narcolaboratorio' Ligado a Hermano de Emma Coronel, Esposa de 'El Chapo' Guzmán.

Operativo coordinado

García Harfuch agregó que la acción fue llevada a cabo por la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo.

Lo anterior, derivado del intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), señaló.

Video: Omar García Harfuch Informa Detención de Otmane Khalladi, Buscado en EUA

Noticia relacionada: Cae ‘El Cubano’, Líder de Célula Afín al Cártel de Sinaloa, Buscado por el FBI.

Sujeto usó identidad falsa

El titular de la SSPC dio a conocer luego de ingresar a México, Otmane Khalladi utilizó una identidad falsa para evadir a las autoridades.

“Sin embargo, mediante labores de inteligencia e investigación fue localizado”, agregó en su publicación en la red social X.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb