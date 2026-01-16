Capturan en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, Fugitivo Buscado en EUA
De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el sujeto era buscado por fraude electrónico y blanqueo de capitales
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó la detención de Otmane Khalladi, fugitivo buscado en Estados Unidos por fraude electrónico y blanqueo de capitales.
En un mensaje en redes sociales publicado hoy, 16 de enero de 2026, el funcionario indicó que la captura se llevó a cabo en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Operativo coordinado
García Harfuch agregó que la acción fue llevada a cabo por la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo.
Lo anterior, derivado del intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), señaló.
Sujeto usó identidad falsa
El titular de la SSPC dio a conocer luego de ingresar a México, Otmane Khalladi utilizó una identidad falsa para evadir a las autoridades.
“Sin embargo, mediante labores de inteligencia e investigación fue localizado”, agregó en su publicación en la red social X.
