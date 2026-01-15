Cae ‘El Cubano’, Líder de Célula Afín al Cártel de Sinaloa, Buscado por el FBI

Fuerzas de seguridad federales detuvieron a Daniel Alfredo “N”, alias El Cubano, líder de una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad hoy, 15 de enero de 2026.

En un mensaje en redes sociales, detalló que la aprehensión ocurrió en Sinaloa por parte de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con las autoridades federales, El Cubano era requerido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Acusaciones contra Daniel Alfredo “N”

Según la información oficial, Daniel Alfredo “N” era el presunto responsable de coordinar la distribución de droga sintética hacia Estados Unidos.

“Cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”, precisó el Gabinete de Seguridad de México.

En un comunicado posterior, señaló que el sujeto fue detenido en Mazatlán como resultado de trabajos de inteligencia coordinados con agencias internacionales.

Así, los agentes cumplimentaron la orden de aprehensión para su posterior extradición.

Detención de “El Cubano”, hombre requerido por el FBI de Estados Unidos. Foto: Gabinete de Seguridad

Objetivo de nivel relevante en estructura criminal

De acuerdo con las autoridades federales, Daniel Alfredo “N” mantenía presencia operativa en Sinaloa y Chihuahua.

Además de ser identificado como coordinador de tráfico de drogas transnacional, se indicó que encabezaba una célula delictiva dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, así como operaciones de lavado de dinero.

Las instancias agregaron que El Cubano es considerado un objetivo de nivel relevante dentro de las estructuras criminales vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Por ello, sostuvieron que su captura representa un golpe significativo a las redes trasnacionales de tráfico y distribución de drogas, así como a los esquemas financieros que las sostienen.

