Golpe al Narco: Aseguran Auto con Más de 200 Kilos de Metanfetamina y Áreas de Concentración
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 15 de enero de 2026, que fue asegurado un auto con más de 200 kilogramos de metanfetamina y fueron inhabilitadas 11 áreas de concentración, en Sinaloa.
El funcionario detalló que el auto cargado con metanfetamina fue asegurado en San Luis Río Colorado, Sonora, procedente de Culiacán, Sinaloa, con destino a Tijuana, Baja California.
