Golpe al Tren de Aragua en CDMX: Detienen a 6 Presuntos Integrantes, Anuncia García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 13 de enero de 2026, que fueron detenidos, en Ciudad de México (CDMX), seis presuntos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, relacionados con delitos como extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

En contexto: Tren de Aragua es una organización criminal originaria de Venezuela.

Tren de Aragua es una organización criminal originaria de Venezuela. Tren de Aragua se fundó en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, en Venezuela, en 2014.

El grupo criminal se extendió a varios países del continente americano, entre ellos México y Estados Unidos.

Se le relaciona con delitos como narcotráfico, extorsión, trata de personas, secuestros y homicidios.

El líder del Tren de Aragua es Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero.

Estados Unidos identifica al grupo criminal como TDA y la incluyó en las listas de Organizaciones Terroristas Extranjeras y de Terroristas Globales Especialmente Designadas.

Lesli Valeri 'N' y Bryan 'N', entre los detenidos

García Harfuch detalló que entre los seis detenidos están Lesli Valeri ‘N’, identificada como responsable del cobro por explotación sexual, distribución de droga y control de mujeres, quien fungía como enlace con un grupo delictivo local.

Entre los detenidos también figura Bryan ‘N’, presunto operador financiero de la célula del Tren de Aragua, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de las víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal.

Además, Bryan ‘N’ cuenta con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

En la Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @Defensamx1 @SSPCMexico, @SSC_CDMX @FGRMexico y @GN_MEXICO_ detuvieron a seis integrantes de la organización criminal “Tren de Aragua”, relacionadas con extorsión, trata de personas… pic.twitter.com/ogQS9WXe6z — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 13, 2026

Información en desarrollo…