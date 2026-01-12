Tormenta Invernal y Frente Frío Congelan México: CDMX, en Alerta por Heladas Mañana 13 de Enero
La segunda tormenta invernal de la temporada y el frente frío 27 han vestido de blanco varios puntos del país, por las nevadas que se han registrado en las últimas horas
La segunda tormenta invernal y el frente frío 27 mantienen gran parte del territorio nacional bajo temperaturas congelantes; aquí te decimos qué alcaldías de Ciudad de México (CDMX) entran en alertas naranja y amarilla por las heladas que se registrarán mañana martes, 13 de enero de 2026.
Nieva en México por segunda tormenta invernal
La segunda tormenta invernal de la temporada y el frente frío 27 han vestido de blanco varios puntos del país, por las nevadas que se han registrado en las últimas horas.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la segunda tormenta invernal y el frente frío 27 “ocasionarán tiempo severo en gran parte del país, además de un evento de Norte prolongado en el litoral del Golfo de México”.
Además, el SMN alertó por la llegada del nuevo frente frío 28, en los próximos días. En N+, te decimos la fecha en que el sistema frontal arribará a nuestro país.
Noticia relacionada: ¿Por Qué Hace Tanto Frio en México? Estos Tres Fenómenos Coinciden y Congelan el Clima
CDMX, en alerta por heladas del 13 de enero 2026
En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alertas naranja y amarilla por las heladas y el frío que se sentirán este martes, 13 de enero de 2026, en toda la Ciudad de México.
Las alcaldías en alerta naranja son las siguientes:
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
De acuerdo con la alerta, en estas 3 alcaldías se prevén heladas y temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados, entre las 00:00 y las 09:00 horas.
⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 13/01/2026, en @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 12, 2026
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/NIEYcmqH5o
Las alcaldías en alerta amarilla son las siguientes:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
En el resto de las alcaldías de la Ciudad de México el frío causará temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados, entre la media noche y las 06:00 horas.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 13/01/2026, en @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx,… pic.twitter.com/0ZZg4fa8ZP— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 12, 2026
