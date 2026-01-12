La segunda tormenta invernal y el frente frío 27 mantienen gran parte del territorio nacional bajo temperaturas congelantes; aquí te decimos qué alcaldías de Ciudad de México (CDMX) entran en alertas naranja y amarilla por las heladas que se registrarán mañana martes, 13 de enero de 2026.

Nieva en México por segunda tormenta invernal

La segunda tormenta invernal de la temporada y el frente frío 27 han vestido de blanco varios puntos del país, por las nevadas que se han registrado en las últimas horas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la segunda tormenta invernal y el frente frío 27 “ocasionarán tiempo severo en gran parte del país, además de un evento de Norte prolongado en el litoral del Golfo de México”.

Además, el SMN alertó por la llegada del nuevo frente frío 28, en los próximos días. En N+, te decimos la fecha en que el sistema frontal arribará a nuestro país.

CDMX, en alerta por heladas del 13 de enero 2026

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alertas naranja y amarilla por las heladas y el frío que se sentirán este martes, 13 de enero de 2026, en toda la Ciudad de México.

Las alcaldías en alerta naranja son las siguientes:

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

De acuerdo con la alerta, en estas 3 alcaldías se prevén heladas y temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados, entre las 00:00 y las 09:00 horas.

Las alcaldías en alerta amarilla son las siguientes:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

En el resto de las alcaldías de la Ciudad de México el frío causará temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados, entre la media noche y las 06:00 horas.

