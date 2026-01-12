Bajas Temperaturas Continuarán en México: ¿Cuándo Llega Nuevo Frente Frío 28?

Este lunes, 12 de enero de 2026, siguen las bajas temperaturas en varios estados del país. Te decimos cuándo llega el nuevo frente frío 28 a México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el frente frío número 27 se extenderá con características de estacionario sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, por lo que se prevén:

Lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de: Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes a muy fuertes en: Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Video: Clima Hoy en México del 12 de Enero de 2026 con el Capitán Archie: Frío, Nevadas y Lluvias

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre el centro, oriente y sureste de la República Mexicana, así como evento de “Norte” de fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec, disminuyendo por la noche.

Mientras que la segunda tormenta invernal de la temporada, mantendrá ambiente muy frío a gélido y vientos fuertes en el noroeste, norte y noreste de México; así como lluvias y chubascos en la Mesa del Norte. A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas; además de lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

Recuerda que en N+, todos los días te informamos sobre el pronóstico del clima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: Frente Frío 27 Provoca Suspensión de Clases en Veracruz: ¿Qué Municipios no Tendrán Actividades?

¿Cuándo ingresa el nuevo frente frío 28 a México?

La Conagua prevé que para el próximo 15 de enero, un canal de baja presión se establecerá sobre el occidente del golfo de México e interactuará con el ingreso del nuevo frente frío número 28, así como una vaguada en altura.

Dichos fenómenos meteorológicos originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste del país. Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del país.

Toma en cuenta que se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central por el ingreso del frente frío 28.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar



