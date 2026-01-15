Localizan Campamento y Bodega del Narcotráfico presuntamente Ligados a Hermano de Emma Coronel

Fuerzas de seguridad localizaron e inhabilitaron en el municipio de Petatlán, Guerrero, una bodega con precursores químicos y un campamento empleados para la producción de drogas sintéticas, presuntamente vinculados con un hermano de Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán.

De acuerdo con información de autoridades federales, existen indicios que vinculan esas actividades con Inés Omar Coronel.

¿Qué había en los sitios asegurados?

Según la información oficial, en el sitio se detectó capacidad para la producción simultánea de metanfetaminas, sustancias de diseño conocidas como “Tusi” y opioides sintéticos.

Esa situación resulta relevante frente a otros laboratorios clandestinos especializados en una sola sustancia, señalaron las autoridades.

Añadieron que las instalaciones fueron inutilizadas para impedir su reutilización con fines ilícitos y se dio continuidad a las investigaciones.

Aseguramiento de sustancias

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harufch, detalló que en los inmuebles fueron asegurados aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas.

“Este aseguramiento afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales y se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles”, indicó en un mensaje en redes sociales.

En Guerrero, en acciones encabezadas por @SEMAR_mx con @FGRMexico se localizó e inhabilitó un campamento clandestino empleado para la producción de drogas sintéticas, además de una bodega con aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas.

Este… pic.twitter.com/PBAmBYrllm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 15, 2026

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad agregó que los aseguramientos se realizaron durante un recorrido terrestre en un poblado del municipio de Petatlán.

Indicó que en el operativo participó personal de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en dos acciones diferentes.

Explicó que luego de encontrar la bodega, se ubicó y desmanteló un campamento clandestino donde se encontraron vehículos, armamento, municiones, ropa, calzado táctico y material diverso.

Por lo anterior, se realizó la puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará las carpetas de investigación de los casos.

