Alerta por Tormenta Geomagnética G4 de Hoy: ¿Afecta a la Salud?

Autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta por la poderosa tormenta geomagnética G4 de hoy, 20 de enero de 2026; aquí te decimos cuáles son los efectos de la llamarada solar en las redes de tecnología y si representa riesgo para la salud.

Alerta por tormenta geomagnética G4

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió hoy una alerta por una tormenta solar originada por una llamarada del Sol que podría provocar anomalías en los sistemas GPS y en otras tecnologías terrestres.

NOAA lanzó un aviso por medio de un comunicado en el que indicó que la tormenta solar de hoy alcanzó el nivel G4 a las a las 03:23 horas, es decir, durante la madrugada de este martes, en México.

La alerta G4 corresponde al nivel severo y la segunda mayor en el nivel de alerta establecido por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, que va del G1 (menor) al G5 (extremo).

Sin embargo, a las 10:30 horas, NOAA bajó la alerta por la tormenta geomagnética a nivel moderado.

¿Qué es una tormenta solar?

Una tormenta solar ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra.

Su frecuencia depende del ciclo solar, que atravesó recientemente su pico de actividad.

Las tormentas geomagnéticas implican una perturbación del campo magnético de la Tierra debido al material que expulsa el Sol, y pueden afectar, al tratarse de material electromagnético, principalmente a tecnologías e infraestructuras básicas, desde sistemas GPS a la generación de interferencias y cortes en sistemas de radio de alta frecuencia o en los empleados para la aviación.

También pueden afectar al funcionamiento de los satélites que orbitan alrededor del planeta y, en casos extremos, dañar transformadores de las redes de alta tensión y provocar apagones a gran escala.

De acuerdo con el Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE), del Servicio del Clima Espacial México del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante la madrugada de este martes, 20 de enero de 2026, entre las 03:00 y las 06:00 horas, se identificó una posible afectación en sistemas de comunicación por radio en banda HF, asociada a una disminución en la densidad de electrones en la atmósfera superior.

La magnitud de dichos efectos depende de las características técnicas específicas de cada sistema, señaló el organismo.

¿Tormenta geomagnética afecta a la salud?

De acuerdo con especialistas, las tormentas geomagnéticas ni tienen efecto aparente en la salud humana.

En noviembre de 2025, Juan Américo González Esparza, responsable del Servicio del Clima Espacial México (SCIESMEX), señaló que “las tormentas geomagnéticas no están relacionadas con los sismos, los huracanes o el calentamiento global” y “tampoco tienen efectos sobre la salud de los seres vivos”.

El experto subrayó que este tipo de fenómenos “nos preocupan porque afectan sistemas tecnológicos estratégicos”.

Además de los efectos en las comunicaciones, las tormentas geomagnéticas permiten ver auroras boreales en latitudes poco habituales, más lejanas de los polos.

Con información de N+ y EFE.

RMT