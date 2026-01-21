La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que decidió hacer un cambio en las condiciones para el aterrizaje de aviones militares en nuestro país, luego de la polémica que se generó por la llegada de la aeronave Hércules C-130 al Aeropuerto Internacional de Toluca, en Estado de México.

En la conferencia mañanera de hoy, 21 de enero de 2026, Sheinbaum Pardo dijo que tomó la decisión de que en caso de que funcionarios mexicanos reciban capacitación en Estados Unidos, que se aprueba en el Consejo Nacional de Seguridad, será mejor que viajen a aviones del país.

Es mejor que vaya un avión mexicano a Estados Unidos a dejar a quienes van a llevar la capacitación, a que venga un avión de Estados Unidos a recogerlos. Entonces es mucho mejor eso y es una decisión que se ha tomado.

La mandataria subrayó que aviones militares de Estados Unidos podrán aterrizar en México “bajo condiciones especiales de logística”.

Noticia relacionada: Nuevo Traslado de Reos a Estados Unidos no se Habló con Trump; Es Decisión Soberana: Sheinbaum

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT