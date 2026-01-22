Así Operaba Call Center Clandestino de Extorsión en Ecatepec, Edomex
En el call center clandestino que usaban para extorsionar en Ecatepec las autoridades hallarlo dinero en efectivo, drogas y armas
Autoridades desmantelaron un call center clandestino dedicado a la extorsión en una vivienda de Ecatepec, Estado de México. En el sito fueron asegurados equipos, dinero en efectivo, estupefacientes y armas.
Ante este panorama, las autoridades locales informaron que el call center se usaba para extorsionar a cuentahabientes de tarjetas de crédito, por lo que fueron detenidas tres personas. En N+ te decimos cómo operaba.
¿Dónde operaba el call center clandestino que extorsionaba en Ecatepec?
Fuerzas federales y policías municipales de Ecatepec, Edomex, realizan un operativo en un supuesto call center clandestino en la colonia Francisco I. Madero; en el lugar fueron aseguradas armas y sustancias prohibidas.— NMás (@nmas) January 22, 2026
Sigue toda la información en https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/d7zCQOcac6
La mañana del jueves 22 de enero de 2026 elementos de la Policía Metropolitana de la y la Fuerza de Tarea (FT) de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, localizaron un call center desde donde supuestamente efectuaban extorsiones a tarjetahabientes.
De acuerdo con las autoridades, el local se encuentra ubicado sobre la calle Venustiano Carranza, en la colonia Francisco I. Madero, del municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México.
¿Qué hallaron en el call center clandestino que extorsionaba en Ecatepec?
En el call center clandestino que usaban para extorsionar a cuentahabientes en Ecatepec, las autoridades hallarondinero en efectivo, drogas y armas que fueron resguardadas.
Denuncia de vecinos hizo que autoridades hallaran call center de extorsión en Ecatepec
Vecinos de la zona dieron a conocer “acciones aparentemente raras” al interior de un predio al que entraban constantemente hombres.
Las autoridades al llegar encontraron dos locales comerciales con las cortinas cerradas y era usado como un call center clandestino desde el que realizaban llamadas para exigir dinero, aparentemente por el delito de extorsión.
