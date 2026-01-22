Fuerte Incendio en Xochimilco Hoy: Qué Pasó en Fábrica de Plásticos en Potrero de San Bernardino

Un fuerte incendio se registró la madrugada de hoy, 22 de enero de 2026, en una fábrica de plásticos en la colonia Potrero de San Bernardino, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México (CDMX).

Las cámaras de N+ FORO captaron el momento en que el voraz fuego consumió el inmueble, ubicado entre la Avenida Guadalupe I. Ramírez y la calle Ejido.

Cuerpos de emergencia y autoridades de la Ciudad de México acudieron al lugar del siniestro, cerca de la Prepa 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Una enorme columna de humo negro se alcanzó a ver desde varios puntos del sur de la Ciudad de México, por el intenso fuego que no cesaba.

Al menos 50 personas fueron evacuadas de la zona, por el riesgo que representa el incendio de hoy.

La circulación fue cerrada a los vehículos en la Avenida Guadalupe I. Ramírez y el servicio fue suspendido en la Línea 1 del Tren Ligero, que va de Taxqueña a Xochimilco, en la zona aledaña del incendio.

Solo hubo servicio de las estaciones Tepepan a Las Torres.

Foto: N+

Mapa de la zona del incendio de hoy en Xochimilco

Información en desarrollo…

