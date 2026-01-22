"Te Estamos Esperando Aquí en Casa" Esposo de Lidya Valdivia Rompe Silencio tras su Desaparición

A casi una semana de la desaparición de Lidya Valdivia Juárez, mujer embarazada que presuntamente desapareció en Acajete, Puebla, y cuyo caso es viral debido a la forma en la que perdió contacto con familiares, el esposo de la joven apareció públicamente para aclarar diversas situaciones.

Aunque se han registrado manifestaciones para solicitar el apoyo para la localización de la joven, la sociedad comenzaba a cuestionarse en dónde estaba su marido y porqué no emitía algún mensaje respecto a la desaparición.

La mañana de este 22 de enero, Luis Andrés Torres, se presentó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, acompañado de un grupo de personas, para romper el silencio y exigir la búsqueda y localización de su hijo y su esposa.

Luis Andrés Torres, esposo de Lidya Valdivia, alza la voz tras desaparición de mujer embarazada

Frente a medios de comunicación y a través de un video que el mismo grabó, explicó los motivos por los que no había estado presente en manifestaciones ni con sus suegros, aclaró que ha estado buscándola en terrenos junto a su familia y un grupo de vecinos, sin tener éxito hasta el momento, además, mencionó que no quería entorpecer las investigaciones de las autoridades, esto agregó.

He hecho todas las instrucciones de la Fiscalía, estoy agradecido con el Gobernador y quiero ofrecer una disculpa del porqué me estoy apareciendo públicamente, lo que pasa que nunca quise entorpecer las investigaciones que se venían por parte de la Fiscalía porque ha habido muchas noticias falsas y no quiero que se entorpezca la investigación para dar con mi bebé y con mi esposa agradezco a todas las personas que me han apoyado.

Luis Andrés fue cuestionado acerca de los planes que tenía con Lidya Valdivia Juárez en donde aclaró que la había acompañado a estudios previos por su embarazo y pensaban ir al Hospital Los Ángeles para el proceso del parto. El esposo de Valdivia aprovecho el foco y emitió este mensaje.

Les hago este llamado a las personas que están reteniendo a mi esposa y a mi bebé, que de cierta forma se toquen el corazón, tiene que recibir atención médica. si este mensaje te está llegando mi amor Lidya, te estamos esperando aquí en casa.

Lidya Valdivia: Continúa búsqueda de mujer embarazada desaparecida en Acajete, Puebla

Cabe destacar que aunque la Fiscalía de Puebla reveló que habían geolocalizado el vehículo en donde viajaba la joven al momento de su desaparición, no ha habido alguna actualización del caso, incluso la fiscal Idamis Pastor evadió el tema durante su comparecencia.

Padres de Lidya Valdivia Desmienten Rumores durante Manifestación

La búsqueda de Lidya Valdivia Juárez continúa, en Acajete vecinos siguen recorriendo zonas de difícil acceso, al igual que autoridades estatales, con la esperanza de poder localizarla sana y salva, junto a su bebé.

Sus familiares y amigos piden la ayuda de la ciudadania para sumarse en la búsqueda, pues a pesar de que este caso ha causado controversias en redes sociales ellos solo esperan poder verla de nueva, además aseguran que hay rumores que podrían afectar las investigaciones.

