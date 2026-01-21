Familiares y amigos de Lidya Valdivia Juárez, mujer embarazada desaparecida desde el pasado 18 de enero en Puebla, se manifestaron frente a la presidencia auxiliar de Apango, en el municipio de Acajete, con el objetivo de fijar postura ante la opinión pública y desmentir rumores que hay sobre el caso.

Durante el encuentro con medios de comunicación, pidieron a la ciudadanía y a las plataformas digitales evitar la difusión de información falsa o no verificada, al señalar que los rumores han generado confusión y mayor angustia.

Confirmaron de manera oficial que Lidya Valdivia sí se encuentra embarazada, por lo que solicitaron tratar el caso con responsabilidad y sensibilidad, respetando la dignidad. En estos momentos, los padres de la joven de 25 años de edad se encuentran desconsolados y lo único que piden es que regresen a su hija y a su bebé, esto mencionó la madre.

Ya no aguanto este dolor, estoy rota, quebrada, mi familia, por favor, ya no aguanto este dolor, por favor, que me devuelvan a mi hija y a su bebé.

Asimismo, hacen llamado a la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, para que las investigaciones se realicen con apego a la verdad y sin especulaciones, a fin de evitar mayores afectaciones. Además, Agustín Valdivia, padre de la mujer desaparecida pidió el apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esto mencionó.

Quiero que este medio llegue el alto poder que es la señora Presidenta Claudia, yo quiero todo el apoyo de la Presidenta Claudia que nos apoye a mí a encontrar a mi hija (...) yo quiero que todos los recursos se muevan para encontrar aquí a mi hija, porque aquí fue el punto, aquí fue el punto donde desapareció.

El encuentro se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes, mientras los familiares mantienen la esperanza de encontrar a esta poblana y a su bebé sanos y salvos. Cabe destacar que durante esta protesta mencionaron la inseguridad que se vive en Puebla, pues aunque en esta ocasión es algo que están viviendo ellos, piden a las autoridades mayor vigilancia para evitar que alguien más sea víctima de estos sucesos.

Lidya Valdivia Juárez es una mujer de 25 años de edad quien estaba a días de dar a luz a su bebé cuando desapareció, en su último mensaje que envió a su pareja pedía ayuda pues aseguraba que dos hombres a bordo de una motocicleta y otros más en un automóvil, la iban persiguiendo.

Los hechos sucedieron en el municipio de Acajete cuando la joven manejaba su Malibu color negro con placas de circulación UCR923B. La Fiscalía General del Estado de Puebla investiga el caso y logró ubicar la última geolocalización de su vehículo en el Estado de México por lo que se pidió el apoyo de las autoridades vecinas.

