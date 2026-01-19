Mujer Embarazada Manda Fotografía de Sujetos que la Perseguían Antes de Desaparecer en Puebla

Una mujer con 9 meses de embarazo fue reportada como desaparecida desde la madrugada del domingo 18 de enero, cuando viajaba a bordo de su automóvil en Acajete, Puebla. Presuntamente Lidya Valdivia Juárez habría sido privada de la libertad.

La mujer desaparecida solicitó auxilio a su familia e incluso mandó una foto de lo que estaba pasando, pero no se sabe nada de ella.

Lidya viajaba en un Malibú y tomó la foto de sus presuntos captores. Foto: Facebook Marleny Valdivia

Desaparece Lidya Valdivia Juárez en Puebla; pidió ayuda a su familia y mandó foto de presuntos captores

De acuerdo con una publicación de la hermana de la mujer desaparecida, Lidya Valdivia Juárez salió en la madrugada aproximadamente a la 1 de la mañana del domingo en un vehículo tipo Malibú con placas UCR923B desde la ciudad de Puebla con dirección al municipio de Acajete.

A la altura de dicho municipio presuntamente fue interceptada por sujetos a bordo de una motocicleta y un automóvil color gris. Al notar que la estaban persiguiendo sacó el celular y tomó la fotografía de los hombres y sus vehículos.

Mandó una fotografía y audios a su actual pareja pidiendo apoyo que la venían persiguiendo. Por favor estamos desesperados, ella está embarazada a punto de aliviarse, no sabemos nada de ella.

Después enviar los mensajes pidiendo ayuda, su teléfono perdió señal y desde entonces no se sabe nada de ella.

Cierran autopista Puebla-Orizaba y la federal a Tehuacán por la desaparición de Lidya Valdivia Juárez

Vecinos de la comunidad de Apango de Zaragoza, realizaron una manifestación en la autopista Puebla-Orizaba y la carretera federal a Tehuacán a la altura de la junta auxiliar de San Jerónimo Ocotitlán en el municipio de Acajete, Puebla.

Una vez que cayó la noche de este domingo 18 de enero, los habitantes que se reunieron en el parque de la comunidad se dirigieron a ambos puntos y realizaron un bloqueo parcial de las dos vialidades colocando barricadas con llantas encendidas para reducir la circulación de los vehículos en los dos sentidos.

Bloqueo en Autopista Puebla-Orizaba y Federal a Tehuacán por Desaparición de Lidya Valdivia Juárez

Personal de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento de este hecho y auxiliar en lo que fuera necesario a los afectados. Tras un diálogo, se confirmó que permitirían el paso pero sería controlado.

La finalidad fue exigir a las autoridades la pronta búsqueda y localización de Lydia Valdivia Juárez, vecina del lugar que durante la madrugada de este domingo al salir de Puebla y dirigirse a Apango, fue interceptada por sujetos en motocicleta y un vehículo, sin que se sepa su paradero a partir de ese momento.

Se busca a Lidya Valdivia Juárez, mujer con nueve meses de embarazo desaparecida en Acajete, Puebla

Familaires, amigos y habitantes de Apango de Zaragoza exigen la pronta intervención de las autoridades para que hagan la respectiva búsqueda.

La Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Puebla emitió una alerta para localizar a Lidya Valdivia Juárez quien tiene 9 meses de embarazo. La mujer de 25 años de edad es delgada, morena clara, tiene cabello largo lacio color negro y puntas teñidas, cara y mentón redondos.

Otras características son orejas y frente chicas, cejas semi-pobladas, ojos medianos color café, nariz y boca chicos y labios delgados.

Fue vista por última vez el 18 de enero de 2026 a la altura del municipio de Acajete, Puebla. Si conoce el paradero o tiene información comunicarse al 22 22 46 38 30 o al 22 26 82 12 58.

