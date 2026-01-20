Fiscalía Detecta Posible Rastro de Lydia Valdivia en el Estado de México; Esto Se Sabe del Caso

Lidya Valdivia Juárez, con nueve meses de embarazo, continúa desaparecida luego de perder comunicación con su familia en el municipio de Acajete. La Fiscalía General de Puebla solicitó apoyo del Estado de México luego de que su geolocalización revelara información importante.

De acuerdo a las autoridades, continúa la búsqueda para dar con el paradero de la joven de 25 años de edad quien antes de su desaparición mandó una fotografía y audios a su pareja pidiendo apoyo porque ella sentía que la venían persiguiendo.

La fiscal Idamis Pastor informó este 20 de enero que hasta el momento se han tomado siete entrevistas a familiares y amigos de Lidya, se realizó la inspección del domicilio donde salió en la ciudad de Puebla y se solicitó cámaras de vigilancia de las zonas por las que pudo haber cruzado.

Además, se continúa buscando en hospitales debido a que la mujer estaba embarazada al momento de su desaparición, incluso tenía programado el nacimiento de su bebé para el pasado 19 de enero.

Fiscalía de Puebla continúa con búsqueda de la joven embarazada, Lidya Valdivia Juárez

Lamentablemente, Lidya Valdivia aún no ha sido localizada, sin embargo durante las investigaciones de geolocalización, un dato arrojó que su vehículo podría estar en el Estado de México, por lo que se solicitó la colaboración de las autoridades de la capital del país. Esto mencionó la fiscal Idamis Pastor.

Incluso, se pidió el día de ayer una colaboración con el Estado de México porque nos arrojó su geolocalización de aquel lado.

Las autoridades continúan con el boletín de búsqueda activo y suman más de 30 acciones de investigación para dar con la ubicación de la joven quien se teme haya sido víctima de algún delito, esto agregó la fiscal.

Esperamos localizarla a la brevedad.

Caso de Lidya Valdivia Juáre, mujer embarazada desaparecida en Puebla

Lidya Valdivia Juárez desapareció la madrugada del domingo 18 de enero, ella se encontraba manejando de la ciudad de Puebla hacía al municipio de Acajete a bordo de un Malibu color negro con placas de circulación UCR923B; De pronto se percató que la venían persiguiendo dos hombres en motocicleta y otros más en un vehículo.

Lidya Valdivia, Mujer Embarazada Desaparecida en Puebla

La mujer embarazada alertó a su pareja sobre este suceso a través de un audio y una fotografía, sin embargo, eso no bastó para evitar que desapareciera. Desde entonces sus amigos y familia comenzaron a buscarla, sin tener éxito hasta el momento, por lo que autoridades estatales intervinieron en el caso.

Con información de N+

MCS