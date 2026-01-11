Localizan a Adolescente de 13 Años Desaparecida en Puebla; Supuesta Amiga Revela Información

La desaparición de Andrea "N" de 13 años de edad causó momentos de tensión y el cierre toral de la circulación en la Autopista México-Puebla, sin embargo, las investigaciones dieron un giro en la búsqueda y la adolescente fue localizada.

La noche del pasado 10 de enero familiares y amigos de Andrea, bloquearon la vialidad con el fin de que las autoridades agilizaran su búsqueda pues temían que fuera víctima de algún delito.

La joven había sido vista por última vez el 8 de enero de 2026 en la localidad de Sanctorum en el municipio de Cuautlancingo en Puebla, las autoridades activaron el protocolo ALBA, a través del cual se iniciaron acciones de coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, a fin de localizarla.

Noticia relacionada: Manifestantes Cierran la Autopista México-Puebla por la Desaparición de Adolescente de 13 Años

Supuesta amiga de Andrea revela conversación para agilizar búsqueda de la adolescente en Puebla

Su boletín de búsqueda fue compartido en diferentes medios de comunicación y redes sociales, por lo que la sociedad estaba consternada por el hecho, sin embargo, una supuesta amiga de Andrea "N" sacó a la luz una conversación que cambiaría el panorama.

Filtran supuesta conversación de Andrea "N" en redes sociales. Foto:X @ciudadano_pue

De acuerdo a estos mensajes, la menor se habría ido de la casa de sus padres por motivos familiares, no obstante, la madre de Andrea contestó lo siguiente.

A la gente se le hace muy fácil criticar, juzgar, no sé si la que responde es mi niña...Yo lo único que quiero es que me regresen a mi hija bien es lo que quiero.

Sus seres queridos continuaron con la manifestación en la Autopista México-Puebla, hasta que luego de varias horas de diálogo, el Gobierno del Estado de Puebla informó que intensificó las acciones de búsqueda.

Fue Localizada una Adolescente que Estaba Extraviada en Puebla

Fiscalía de Puebla confirma localización con vida de Andrea "N"

Al respecto, se recabaron entrevistas, información telefónica, videograbaciones y recorridos con apoyo de instancias como la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, Seguridad Pública Estatal y Municipal.

La mañana de este 11 de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que Andrea "N" fue localizada en las primeras horas de este domingo y posteriormente fue llevada con sus familiares. Además, confirmaron que se encuentra en buen estado de salud.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS